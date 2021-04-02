Halk pazarına HES koduyla girildi
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Halk pazarına HES koduyla girildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Halk pazarına HES koduyla girildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için bugün kurulan halk pazarına, HES kodu ile girildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için bugün kurulan halk pazarına, HES kodu ile girildi. HES kodu olmayan vatandaşlar pazar yerine alınmazken, bazı vatandaşların HES kodlarını kağıda yazarak, cep telefonlarının arkasına yapıştırdığı gözlendi. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riski' temsil eden 'kırmızı' renk ile yer alan Keşan ilçesinde, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halk pazarı bugün kuruldu. Zabıta ekipleri, pazar yerine gelenlerin HES kodunu sorguladı. HES kodu olmayanlar geri çevrilirken, bazı vatandaşların HES kodlarını kağıda yazarak, cep telefonlarının arkasına yapıştırdığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri pazar yerinde denetim gerçekleştirirken, vatandaşlar sık sık yapılan anonslarla uyarıldı.   

Zabıta ekipleri, çay ocağı, kıraathane ve kafeleri de denetleyerek, broşürler dağıttı. Ekipler, işletmecileri maske, mesafe, hijyen ve yüzde 50 kapasiteyle müşteri alınması konusunda uyardı.

Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi
Halk pazarına HES koduyla girildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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