Halk pazarına çocuklarını da getirdiler EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı. Alışveriş yapanların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve bazı ailelerin ise yasak olmasına rağmen pazara çocuklarıyla geldiği görüldü.

Keşan'da, koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi bugün halk pazarı kuruldu. Ramazan Bayramı nedeniyle başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazara akın etti. Bazılarının maske dahi takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü. Pazarda denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri, kalabalığa, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA