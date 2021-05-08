Halk pazarı Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar Vatandaşlardan İsmet Akbaba ile röportaj Pazarcı esnafı Abuzer Taşdemir ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da halk pazarları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açıldı.
Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar
Vatandaşlardan İsmet Akbaba ile röportaj
Pazarcı esnafı Abuzer Taşdemir ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da halk pazarları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül