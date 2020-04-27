Halk pazarı açıldı, esnaf ve vatandaşın yüzü güldü
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Halk pazarı açıldı, esnaf ve vatandaşın yüzü güldü

Halk pazarı açıldı, esnaf ve vatandaşın yüzü güldü Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik 26 gündür kapalı olan halk pazarı açıldı.

Halk pazarı açıldı, esnaf ve vatandaşın yüzü güldü
27.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:38

Halk pazarı açıldı, esnaf ve vatandaşın yüzü güldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik 26 gündür kapalı olan halk pazarı açıldı.

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi tarafından alınan karar gereği korona virüs salgını nedeniyle kent merkezinde Çarşamba ve Cumartesi kurulan semt pazarının kurulmamasına karar verildi. 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren kapalı tutulan halk pazarı dolayısıyla vatandaşların sebze ve meyve ihtiyacı görevlendirilen pazarcı esnafı tarafından mahallelerde karşılandı. Pazar yerine gelen vatandaşların ekipler tarafından ateşleri ölçülerek sürekli sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu. Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamından 1 Nisan tarihinden itibaren kapalı tutulan semt pazarı, günler sonra haftanın üç günü açık olacak şekilde kuruldu.

Yapılan açıklamada yalnızca pazar yerindeki sebze, meyve ve gıda satışı yapan tezgahların saat 10.00 ila 18.00 arasında hizmet vereceği ifade edildi. Soğuksu veya başka yerlerdeki tuhafiye satışı yapılan tezgahların kapalı olacağı kaydedildi.

Pazarın tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden pazar esnaflarından İhsan Özdoğan "Tabi ki mutluyuz. Bir yandan da endişeliyiz. Ülkemizi ve dünyamızı etkileyen bir virüs var. Ancak geçindirmemiz gereken bir evimize ve yapmamız gereken ödemeler var. Yaklaşık bir aydır Pazar yerini açamadık. Bu bizim için bir külfet oluşturdu. Bu süreci biraz sabrederek birazda kendi imkanlarımızla mahallelere çıkarak atlatmaya çalıştık. Şükür bugünde açıldı. Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisi olmasını istemiyoruz ama yeni açıldığından daha bilemeyenler var. Yine de iyi Allah'a şükürler olsun. Kapıda ateş ölçümü falan yapılıyor. Sabah eldiven ve maske dağıttılar. Ekipler tarafından olması gerekenlere yapılıyor" şeklinde konuştu.

Pazarın açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaş Sinan Toptan Zonguldak Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Pazar yerini açtı ve pazarcı esnafını ve vatandaşın yüzünü güldürdü çok teşekkür ederiz. Yoksa marketler boynumuzu bükmüştü. Şu an için çok iyi oldu çok teşekkür ederiz.

Günler açılan halk pazarında fiyatlar şöyle oluştu.

Domates 4 ila 7.5 TL, biber 5 TL, Salatalık 4 TL, patates 3-4 TL Soğan, 3-4 TL patlıcan 4 TL, Marul 3- 4 TL, Havuç 3 TL'den alıcı buldu.

Halk pazarı açıldı, esnaf ve vatandaşın yüzü güldü

Kaynak: İHA

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