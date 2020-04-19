Halk ozanları aşıklık geleneğini sanal ortamda geleceğe taşıyor
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Emrah, Kültür Sanat

Halk ozanları aşıklık geleneğini sanal ortamda geleceğe taşıyor

Erzurum'da kadim Anadolu kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli role sahip aşıklık geleneğinin temsilcisi halk ozanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde internet üzerinden atışarak geleneği sürdürüyor.

19.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:57
Halk ozanları aşıklık geleneğini sanal ortamda geleceğe taşıyor

Erzurum'da kadim Anadolu kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli role sahip aşıklık geleneğinin temsilcisi halk ozanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde internet üzerinden atışarak geleneği sürdürüyor.

Halk ozanları Emrah, Sümmani, Reyhani, Mevlüt İhsani, Mustafa Ruhani ve Nihani gibi meşhur aşıkların yetiştiği Erzurum'da canlı tutulan gelenek geleceğe taşınıyor.

Ölüm, sevda, hasret, sevgi, toplumsal olaylar ve ilahi aşk başta olmak üzere Anadolu kültürünün önemli unsurları ozanların sazları eşliğinde beyitlerle kuşaktan kuşağa aktarılan geleneğin kentteki temsilcileri, salgından önce bir araya geldikleri mekanların kapalı olması yüzünden sanal ortamda görüntülü iletişim kurarak atışıyor.

Salgından korunmak için evlerinde kalarak tedbirlere uyan halk ozanları, internet üzerinden türkülerini, atışmalarını, beyitlerini sazlarıyla karşılıklı dile getiriyor.

Salgının yol açtığı olumsuzluklara karşı çözüm üreten ve beyitlerinde virüsü konu alan halk ozanları, hem Anadolu kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına hem de aşıklık geleneğinin yaşatılmasına katkı sunuyor.

Aşık Mevlüt Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşıklığın Anadolu'nun çok eski bir geleneği olduğunu söyledi.

Geçmişteki ustaların izinden ilerlemeye çalıştıklarını ifade eden Mertoğlu, "Aşıklık geleneği bizim adetimiz ve kültürümüzdür. Bizi Kovid-19 engelleyemez, demokraside çareler tükenmez. İnsanlarımız yan yana gelemese de sosyal medya ve uzaktan iletişim araçlarıyla iletişim kurar." dedi.

Mertoğlu, aşıklık geleneğinin Anadolu kültürünün önemli değeri olduğunu ve Anadolu halkı oldukça aşıklık geleneğinin de sürdürüleceğini dile getirdi.

"Evde kal, sağlıklı kal diyoruz"

Teknolojinin imkanlarını kullanarak aşıklık geleneğini devam ettirdiklerini anlatan Mertoğlu, şunları kaydetti:

"Ben ve arkadaşlarım evden internet üzerinden iletişim kurarak atışıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnsan olarak bir çatı altında yaşamasını bilelim. İnsan olarak birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bu, salgın bir süreç ve gelip geçecektir. Devletimizin aldığı tedbirlere uyuyoruz ve devletimize güveniyoruz. Güçlü devletimiz var ve onun için salgından fazla etkilenmiyoruz. Sadece 'Evde kal, sağlıklı kal' diyoruz. Biz de geleneğimizi iletişim araçlarıyla sürdürmeye çalışıyoruz."

"Bu gemi menziline erecektir"

Aşık Mevlüt İhsan Taş da dünyanın ve ülkenin salgın nedeniyle zor günler yaşadığını belirtti.

Vatandaşların salgın sürecinde moralinin bozulmaması gerektiğini dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Türk insanı zeki ve çeviktir. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun, ayakta kalma, umudumuzu yitirmeme ve moralimizi yüksek tutma bağlamında gereğini en iyi şekilde yapan milletiz. İmkan varsa mümkünü de vardır. Aşıklık geleneğini ve edebiyatının sürdürülmesine salgın dahil hiçbir illet ve zillet darbe vuramayacaktır. Bu sanat her şartta devam edecektir ve bu gemi menziline erecektir."

Kaynak: AA

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