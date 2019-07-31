Halk ozanı Engin Nurşani'nin tedavi süreci, sağlık personeli alımı ve Batı Nil virüsü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saeed Al Saleh ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saeed Al Saleh ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)
Kaynak: AA
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