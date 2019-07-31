Halk ozanı Engin Nurşani'nin tedavi süreci, sağlık personeli alımı ve Batı Nil virüsü

Halk ozanı Engin Nurşani'nin tedavi süreci, sağlık personeli alımı ve Batı Nil virüsü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saeed Al Saleh ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

31.07.2019 16:52
Halk ozanı Engin Nurşani'nin tedavi süreci, sağlık personeli alımı ve Batı Nil virüsü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saeed Al Saleh ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)

Kaynak: AA
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