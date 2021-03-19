Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 48. yılında TRT'de anılacak
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Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 48. yılında TRT'de anılacak

19.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:19
Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 48. yılında TRT'de anılacak

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 48. yılında TRT Müzik ve TRT Radyoları tarafından hazırlanan özel içeriklerle anılacak.

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 48. yılında TRT Müzik ve TRT Radyoları tarafından hazırlanan özel içeriklerle anılacak.

"Uzun ince bir yoldayım/Gidiyorum gündüz gece/Bilmiyorum ne haldeyim/Gidiyorum gündüz gece" dizeleriyle hafızalara kazınan halk ozanının eserleri ve kendi sesinden hayat hikayesi, 21 Mart saat 14.30'da TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Şatıroğlu'nun vefatının yıl dönümünde TRT Radyolarında da gün boyu özel içerikli programlara yer verilecek. Gürsoy Babaoğlu'nun hazırlayıp, sunduğu "Mum Plaktan Anadolu Türküleri" programı, 20 Mart'ta saat 12.30'da TRT Türkü'de izleyicilerle buluşacak.

TRT Türkü'de ayrıca usta ozanının yaşamı, türkülere katkısı ve eserlerinin anlatılacağı bir program da 21 Mart'ta saat 8.00'de, İzmir Radyosu Türk halk müziği ses ve saz sanatçısı Cengiz Özkan'ın "Aşık Veysel Konseri" saat 20.00'de, Aşık Veysel'in kendi sesinden türkülerin yer alacağı "Ustaların Sesinden" yayını ise saat 22.00'de dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT bölgesel radyolarının tamamında ise 10.00-13.00 saatleri arasındaki yayınlarında, Aşık Veysel'i yad etmek üzere usta sanatkarın eserlerine yer verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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