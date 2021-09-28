HALK OYUNLARINDA ŞÖLEN HAVASINDA YARIŞMA - Haberler
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HALK OYUNLARINDA ŞÖLEN HAVASINDA YARIŞMA

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HALK OYUNLARINDA ŞÖLEN HAVASINDA YARIŞMA

28-09-2021 11: 22: 23 HALK OYUNLARINDA ŞÖLEN HAVASINDA YARIŞMA USTA YEMENİLERİN SAHNE ÖZLEMİ SONA ERDİ4 FARKLI KATEGORİDE ALKIŞ ALAN PERFORMANSŞehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması, şölen havasında gerçekleştirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - 28-09-2021 11: 22: 23 HALK OYUNLARINDA ŞÖLEN HAVASINDA YARIŞMA USTA YEMENİLERİN SAHNE ÖZLEMİ SONA ERDİ

4 FARKLI KATEGORİDE ALKIŞ ALAN PERFORMANS

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması, şölen havasında gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra bir araya gelen halk oyunları camiasında kültür elçileri özlem giderdi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 2021 Yılı Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda halk oyuncular, 4 farklı kategoride performans sergilediler.

Geleneksel düzenlemesiz dal kategorisinde Gaziantep yöresine ait halk oyunlarını büyük bir coşkuyla sahneleyen sporcuları; Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ercan Karateke ve duayen halk oyuncular yalnız bırakmadı.

HALK KÜLTÜRÜMÜZE KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Organizasyonun açılış seremonisinde tribünleri dolduran velilere seslenen Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda müzisyeninden oyuncusuna, kostüm sorumlusundan yöneticisine, herkesin büyük emekleri olduğunu belirterek Gaziantep halk kültürüne katkı sunan herkese teşekkür etti. İl Müdürü Özbay, konuşmasında şunları söyledi:

"Uzun bir aranın ardından kültür elçilerimizle aynı sahnede buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Şehitkamil Belediyesinin büyük destekleri ve ev sahipliğinde düzenlenen bu organizasyonda müzisyeninden oyuncusuna, kostüm sorumlusundan yöneticisine herkesin büyük emekleri var. Ben Gaziantep halk kültürüne katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gelecek kuşakların bu nadide mirası tanımaları ve kendilerinden sonraki nesillere aktarabilmeleri adına bugün burada görev yapan herkesin üstlendiği misyon çok değerli, çok kıymetli. Yarışma sonrasında ilimizi grup ve inşallah daha sonrasında Türkiye finali sahnesinde temsil edecek olan spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Değerli velilerimize büyük ilgilerinden dolayı, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli mesai arkadaşlarına desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. "

USTA YEMENİLERİN SAHNE ÖZLEMİ SONA ERDİ

4 FARKLI KATEGORİDE ALKIŞ ALAN PERFORMANS

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması, şölen havasında gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra bir araya gelen halk oyunları camiasında kültür elçileri özlem giderdi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 2021 Yılı Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda halk oyuncular, 4 farklı kategoride performans sergilediler.

Geleneksel düzenlemesiz dal kategorisinde Gaziantep yöresine ait halk oyunlarını büyük bir coşkuyla sahneleyen sporcuları; Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ercan Karateke ve duayen halk oyuncular yalnız bırakmadı.

HALK KÜLTÜRÜMÜZE KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Organizasyonun açılış seremonisinde tribünleri dolduran velilere seslenen Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda müzisyeninden oyuncusuna, kostüm sorumlusundan yöneticisine, herkesin büyük emekleri olduğunu belirterek Gaziantep halk kültürüne katkı sunan herkese teşekkür etti. İl Müdürü Özbay, konuşmasında şunları söyledi:

"Uzun bir aranın ardından kültür elçilerimizle aynı sahnede buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Şehitkamil Belediyesinin büyük destekleri ve ev sahipliğinde düzenlenen bu organizasyonda müzisyeninden oyuncusuna, kostüm sorumlusundan yöneticisine herkesin büyük emekleri var. Ben Gaziantep halk kültürüne katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gelecek kuşakların bu nadide mirası tanımaları ve kendilerinden sonraki nesillere aktarabilmeleri adına bugün burada görev yapan herkesin üstlendiği misyon çok değerli, çok kıymetli. Yarışma sonrasında ilimizi grup ve inşallah daha sonrasında Türkiye finali sahnesinde temsil edecek olan spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Değerli velilerimize büyük ilgilerinden dolayı, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli mesai arkadaşlarına desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. "

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Haber: HALK OYUNLARINDA ŞÖLEN HAVASINDA YARIŞMA - Haberler
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