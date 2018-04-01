Halk Oyunları Yarışmasında Kavga

Aydın'da düzenlenen halk oyunları yarışmasının ardından çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Türk Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen "Aydın Grup Yarışmaları" İzmir, Denizli, Manisa, Çanakkale ve Aydın'dan birçok ekibin katılımıyla Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ekiplerin gösterilerini tamamlamasının ardından ödül törenine geçildi. "Büyükler Düzenlemesiz Dal" kategorisinde Torbalı Belediyesi GSK'nin 91,71 puanına karşılık 91,86 puan alan Aydın Efeler GSK ekibinin birinciliğe seçilmesinin ardından salonda tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki ekibin taraftarları ödül töreninin yapılacağı alana indi. Kavganın büyüyüp salon dışına da taşmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada, 2 kişi gözaltına alındı. Yarışmaya Aydın dışından katılan ekipler, polis kontrolünde otobüslerine bindirildi.

Yaşanan olayın ardından kupa töreni iptal edildi.