Halk Oyunları Şampiyonası

Artvin'de Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Kentte bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kaflasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında Kulüpler Arası Büyükler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası, bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Artvin'de daha öncede Türkiye finali yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O yarışmadan arkadaşlarımız çok mutlu ayrıldı. Bu yılki yarışmamızı da festival tarihine göre ayarladık. Federasyon olarak ilk defa bir yaylada böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bin 970 kulüp arasından Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 23 kulübümüzle buradayız. Düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda yarışmalar yapılıyor. İlgi alaka katılım çok güzel. Artvin güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor."

Programda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de konuşma yaptı.

Yarışmada geleneksel düzenlemesiz dal kategorisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Gaziantep 25 Aralık Gençlik ve Spor Kulübü, üçüncü oldu.

Kafkasör Yaylasındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde Geleneksel yapılan düzenlemeli dal kategorisinde ise Artvin Tütüncüler Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü birinci, İzmir Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Yedirenk Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

Yarışma dereceye giren kulüplere madalya ve kupalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA