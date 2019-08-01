Halk oyunları kursu eylül ayına kadar devam edecek

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çok yönlü olarak düzenlenen halk oyunları kursunda Karadeniz, Zeybek, Artvin, Geyve ve Kafkas olmak üzere bütün halk oyunlarının eğitimi veriliyor.

Yasemin Güven ve Canan Balaban tarafından Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği binasında haftanın 5 günü, 13.00-16.00 saatleri arasında verilen halk oyunları kursuna 7 yaşından 20 yaşına kadar yaklaşık 100 kursiyer katılıyor.

Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Vedat Tetik, şehrimizin yerel kültürünün yansıtılması, yaşatılması boyutunda halk oyunları çalışmalarına hazırlanan programlar dahilinde devam edildiğini belirterek, halk oyunlarının yanında yöresel yemekler ve yöresel kıyafetler ile yöreye has diğer etkinliklerin de yapıldığını söyledi.

Kültürlerin gelecek nesillere taşınması açısından bu tür faaliyetlerin büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Tetik, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri nezdinde çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle yapılan işbirliği protokolleri kapsamında oldukça verimli çalışmalar yürütüldüğünü ve geleneksel toplum yaşantımızın ve kültürel değerlerimizin yaşatılmasını oldukça önemsediklerini söyledi.

Halk oyunları kursuna geçen seneye göre yoğun bir talebin olduğunu ifade eden Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Dr. Zeynep Öz ise, Sakarya'da Trabzon kültürünü yaşamaya, yaşatmaya ve tanıtmaya çalışan bir dernek olarak Halk Eğitim Merkezi ile yaptıkları çok önemli bir faaliyet olan halk oyunları kurslarına çocukların ve gençlerin gösterdiği yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Başkan Öz, bu eğitimler sayesinde Trabzon kökenli olan veya olmayan herkese yöresel halk oyunlarını öğrenme fırsat sunulduğunu da ifade ederek şunları söyledi: "Bu etkinliğe emeği geçen ve destekleyen Sakarya milli eğitim müdürü Fazilet Durmuş'a ve Adapazarı ilçe milli eğitim müdürü Coşkun Bakırtaş'a, Adapazarı halk eğitim müdürü Vedat Tetik ve folklor öğretmenlerimiz Yasemin Güven ile Canan Balaban'a çok teşekkür ederiz. Bu tür kültür etkinliklerimize önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz.".

Başkan Zeynep Öz, bu seneki yayla şenliği çalışmalarının devam ettiğini de belirterek 8 eylül pazar günü Esentepe Kırcaali yaylasında gerçekleştirecekleri şenliğe de bütün Sakaryalıları davet etti.

Kaynak: Bültenler