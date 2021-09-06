Halk oyunları il birinciliği sona erdi
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Halk oyunları il birinciliği sona erdi

Halk oyunları il birinciliği sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan, halk oyunları il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan, halk oyunları il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden halk oyunları sevdalısı Cerensu Eren'in isminin verildiği Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu'nda yapıldı. Düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerde yapılan müsabakalarda 5 takım mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. - KAYSERİ

Halk oyunları il birinciliği sona erdi
Halk oyunları il birinciliği sona erdi
Halk oyunları il birinciliği sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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