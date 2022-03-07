Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Oyunları Federasyonu koordinesinde halk oyunları grup yarışması düzenlendi.

Tatvan Kapalı Spor Salonunda yapılan yarışmaya Van, Batman, Bingöl, Mardin, Bitlis, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak'tan 32 ekip katıldı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gazetecilere, yarışmaya 8 ilden yaklaşık 700 sporcunun katıldığını söyledi.

Ekipler arası yarışmaların yapıldığını belirten Elkatmış, "Dün 17 ekip arasında gençler yarışması yapıldı. Bugünde 15 ekip arasında yıldızlar yarışması yapılacak. Bu yarışmaya katılan tüm hocalarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Maşallah Sönmez ise yarışmada dereceye giren ekiplerin Türkiye finaline katılma hakkı elde edeceğini belirtti.

Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan halk oyunları antrenörü Hasan Toraman da salgından dolayı uzun süredir bu tür etkinliklerin yapılmadığını belirtti.