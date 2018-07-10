Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'na Doğru

Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'nın 13-15 Temmuz'da tarihlerinde Artvin'de yapılacağı bildirildi.

Artvin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Artvin Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu organizasyonunda, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek yarışmanın düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere 2 kategoride yapılacağı kaydedildi.

Adana, Aydın, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Edirne, İstanbul, Gaziantep, Zonguldak, Kars, İzmir, Çorum, Erzurum, Kütahya, Muğla, Ordu, Trabzon, Kilis, Isparta ve Artvin de olmak üzere 21 ilden 25 ekibin katılacağı şampiyona, 13 Temmuz Cuma Günü saat 17.30'da yapılması planlanan kortej yürüyüşü ile başlayarak hafta sonu yapılacak yarışmalarla sona erecek.