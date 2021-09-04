Halk Oyunları Ekiplerimiz İki Kategoride İl Birincisi Oldu
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Halk Oyunları Ekiplerimiz İki Kategoride İl Birincisi Oldu

Halk Oyunları Ekiplerimiz İki Kategoride İl Birincisi Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

04-09-2021 15: 48: 02 57Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Büyükler ve Gençler kategorisinde Nevşehir il birincisi oldu.

04-09-2021 15: 48: 02 57

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Büyükler ve Gençler kategorisinde Nevşehir il birincisi oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği ve Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kulüplerarası Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar sonunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Büyükler ve Gençler kategorilerinde birinci oldu. Nevşehir Belediyesi'nin halk oyunları ekipleri bu sonuçla Halk Oyunları Bölge Şampiyonası'nda Nevşehir'i temsil etme hakkı kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi ve Antrenörleri Mehmet İzci'yi tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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