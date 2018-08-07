Halk Oyunları Ekibinden Vali Toprak'a Ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çölemerik Spor Kulübü Halk Oyunları ekibini makamında kabul etti.

Vali Toprak, Kulüpler Arası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda 2. olan Çölemerik Spor Kulübü Halk Oyunları ekibini elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayarak bir süre sohbet etti.

Folklorcular da Toprak'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Halk Oyunları İl Temsilcisi Sıtkı Zerek de hazır bulundu.