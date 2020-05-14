Halk otobüsüyle motosikletin çarpışma anı kamerada
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Halk otobüsüyle motosikletin çarpışma anı kamerada

Halk otobüsüyle motosikletin çarpışma anı kamerada Samsun'da motosikletin, önüne dönüş yapan halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Halk otobüsüyle motosikletin çarpışma anı kamerada
14.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:29

Halk otobüsüyle motosikletin çarpışma anı kamerada

SAMSUN - Samsun'da motosikletin, önüne dönüş yapan halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 34 AY 8045 plakalı motosiklet, Sezai B. yönetimindeki 55 ABZ 878 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. ile yanında bulunan Kaan C.ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıktan sonra Mehmet T., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde sağa dönüş yapan halk otobüsüne çarpan motosikletli gençler bir kamyonetin altına doğru sürükleniyor. Yaralanan gençlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yapıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Halk otobüsüyle motosikletin çarpışma anı kamerada

Kaynak: İHA

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