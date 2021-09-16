Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı - Haberler
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Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsüyle çarpışan elektrikli araçtaki 3 öğrenci yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsüyle çarpışan elektrikli araçtaki 3 öğrenci yaralandı. Öğrenciler hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Yolu Caddesi'nden, kavşağa giriş yapan Fen Lisesi öğrencisi Sefa A.'nın (16) kullandığı elektrikli araç, Mimar Sinan Bulvarı'nda seyir halinde olan, Mehmet Karadoğan (40) yönetimindeki 16 M 06092 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Savrulan elektrikli araç, Hazine Sokak'tan gelen Sait Kani'nin kullandığı 34 BLC 793 plakalı hafif ticari araca da vurdu. Kazada elektrikli araçta bulunan sürücü Sefa A. ile yanındaki öğrenci olan kuzenleri Halil İbrahim A. (16) ve Merve A. (16) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı

Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı

Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı

Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı

Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı

Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı - Haberler
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