Halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - BURSA'da özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki Ömer Balcı (18) ile Mehmet A. (15), ağır yaralandı. Yaralı gençler, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak'ta meydana geldi. Ömer Balcı'nın virajı döndüğü sırada kontrolünü kaybettiği plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nimet O. (40) yönetimindeki 16 M 06064 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Balcı ve Mehmet A., ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ömer Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Nimet O. ise gözaltına alındı.

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