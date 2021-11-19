Yol verme kavgası kamerada...Halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı - Haberler
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Yol verme kavgası kamerada...Halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yol verme kavgası kamerada.

Yol verme kavgası kamerada...Halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi yol verme tartışması nedeniyle halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Yenişehir Kavşağı'nda meydana gelen olayda, özel halk otobüsü ile yol verme yüzünden tartışan sürücü otobüsün önünü kesti. Otobüsü yumruklayıp tekme atan sürücü ardından otobüsten inen halk otobüsü sürücüsüne saldırdı. Kavga anları cep telefonu ile görüntülendi.

Yol verme kavgası kamerada...Halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı

Yol verme kavgası kamerada...Halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı

Yol verme kavgası kamerada...Halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı

Yol verme kavgası kamerada...Halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı

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İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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