Halk Otobüsünün Elektrik Devresini Keserek Bozuk Para Çaldılar

Sivas'ta hırsız veya hırsızlar park halindeki bir halk otobüsünün elektrik devresini devre dışı bırakıp bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı. Otobüsü de zarar gören şoför, son 10 gün içinde çok sayıda otobüsten bu yöntemle hırsızlık yapıldığını söyledi.

Olay gece saatlerinde İnönü Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde mesaisi bittikten sonra 58 H 157 plakalı halk otobüsünü evinin önüne park eden otobüs şoförü Ersin Çaşut sabah halk otobüsüne bindiğinde araçta bulunan bozuk paraların olmadığını fark etti. Çaşut, daha sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede otobüsün elektrik devresinin devre dışı bırakılarak hırsızlığın gerçekleştiğini tespit etti. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Halk otobüsü şoförü Ersin Çaşut, "Biz arabalarımızı kapımızın önüne park ediyoruz. 10 günün içerisinde soyulan yüzüncü araç. Sistemi bildikleri için kapıyı açıyorlar arabanın içinde ne var ne yok alıp götürüyorlar. Biz usandık artık, başa çıkamıyoruz. Arabanın akülerini devre dışı bırakıp akülerini söküyorlar. Bu bir kişinin işi değil birkaç kişi kapıya asılıp kapıyı zorluyorlar. Benim arabamın hiçbir yerinde girme imkanı yokken adamlar sistemi bildiği için dolapları bile söküp aküleri devre dışı bırakıyorlar. Şuanda 150 lira param çalındı. Elektrik sistemini söküyorlar güzelce giriyorlar beleş parayı alıp gidiyorlar. Benim arabamın hiçbir şekilde açılma imkanı yokken bilen birileri bu sistemle arabalarımızı soyuyorlar. Arabamda da başka bir maddi zararlar var. Bir gecede 14-15 araba soyuluyor" dedi. - SİVAS