Halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
13.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:34
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki F.A, Z.S. idaresindeki 41 J 4203 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA