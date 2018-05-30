Halk Otobüsünün Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü

Sivas'ta halk otobüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.İ.Ş. yönetimindeki 58 H 0014 plakalı halk otobüsü, Yenişehir Mahallesi'nde bir kavşakta Fatih Bilge'nin (37) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bilge, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilge'nin cesedi daha sonra hastane morguna konuldu.

Otobüs sürücüsü H.İ.Ş. ise gözaltına alındı.