HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ EMİNE NUR YAŞAMINI YİTİRDİ

İZMİT'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı Emine Nur Zengin (3), yaşamını yitirdi.

İZMİT'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı Emine Nur Zengin (3), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. M.K idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsü, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Nur Zengin'e çarptı. Çevredekiler, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Emine Nur'u, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emine Nur Zengin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, otobüs şoförü M.K.?yi gözaltına aldı.

'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Daha önce mahalleye kasis yapılmasını istediklerini belirten Emine Nur Zengin'in dayısı Yılmaz Çelik, 'İçimiz kan ağlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallemize çocuklar için bir tane park istedik yapılmadı. Muhtarımıza o kadar söyledik. Mahalleye bir tane kasis yapılmasını istedik. Onu da yapmadılar. Şoför direğe çarpmamak isterken çocuğa çarptı. Daha önce de buna benzer kazalar bu mahallede meydana geldi. Park olsaydı mahallemizde çoluk çocuk parkta oynardı diye konuştu.

Olcay Alakuş ise, 'Yolda beton direk var diye otobüs şoförü sağ aynaya bakarken, kız önüne çıkıyor ve görmüyor. Çocuğu eziyor. 2-3 metre gittikten sonra şoför duruyor' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı