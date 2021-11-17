HALK OTOBÜSÜNÜN ÇALINAN KOLTUKLARI, ŞOFÖRE TESLİM EDİLDİ - Haberler
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HALK OTOBÜSÜNÜN ÇALINAN KOLTUKLARI, ŞOFÖRE TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi.

Olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför Süleyman Çolak, aracını temizlediği sırada arka bölümdeki 2 koltuğun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, iki yolcunun koltukları söküp aracın arka kapısından indiğini tespit etti. Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.K. ve O.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı, çalıntı koltuklar da ele geçirildi.

KOLTUKLAR TEKRAR MONTE EDİLDİ

Ekipler, bugün şoför Çolak'a çalınan koltukları teslim etti. Koltukları yerine monte eden Çolak, polis ekiplerine teşekkür etti. Çolak Başımızdan böyle bir olay geçtiği için elbette üzgünüm, inşallah bir daha yaşanmaz. Emniyet ekipleri sağ olsunlar, hemen harekete geçtiler, ilgilendiler dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HALK OTOBÜSÜNÜN ÇALINAN KOLTUKLARI, ŞOFÖRE TESLİM EDİLDİ

HALK OTOBÜSÜNÜN ÇALINAN KOLTUKLARI, ŞOFÖRE TESLİM EDİLDİ

HALK OTOBÜSÜNÜN ÇALINAN KOLTUKLARI, ŞOFÖRE TESLİM EDİLDİ

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