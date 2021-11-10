KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da, okul çıkışı yaya geçinden geçeceği sırada halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi. Anne ve baba ise yakınları tarafından güçlükle ayakta tutuldu. Ailenin 2 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenilen küçük Eren'in okulunda derslerinde başarılı olduğu ve öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi

Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), iddiaya göre okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Polis, sürücü Yusuf T.'yi polis merkezine götürdü.

Geriye sırt çantası ve resim defteri kaldı

Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ve ekip otolarıyla kapatırken, Eren Arıcan'dan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı. Çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs kavşağa geldiği sırada dönüş yaparken kazanın yaşandığı, ardından çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Ailesi güçlükle ayakta durdu

Öte yandan Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan cenaze sabah saatlerinde aileye teslim edildi. Cenazeyi almaya baba Barış Arıcan, anne ve yakınları geldi. Baba ve anne yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Cenazenin öğle namazını müteakip Uluç Mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Diğer taraftan ailenin 2 çocuğundan küçüğü olduğu öğrenilen Eren'in derslerinde başarılı olduğu ve öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi. - ANTALYA