Halk otobüsüne parayla binemedi, şoföre sinirlenip camları kırdı.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halk otobüsüne parayla binemedi, şoföre sinirlenip camları kırdı.

21.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:53

Halk otobüsüne parayla binemedi, şoföre sinirlenip camları kırdı...Otobüste akbil tartışması kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs ailesiyle bitlikte halk otobüsüne binen yolcu, kart bakiyesi yetersiz olunca para vermek istedi. Para alamayacağını söyleyen şoföre sinirlenen yolcu, otobüsün camını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs ailesiyle birlikte çocuğuna ait indirim kartıyla halk otobüsüne binmek istedi. Kart bakiyesi yetersiz olunca şoföre para vermek isteyen yolcu, 'para kabul etmiyoruz' cevabına sinirlendi. Şoför Adnan Pacıoğlu. içerideki yolculardan İstanbul Kart temin edebileceğini söyledi ancak sinirli yolcu şoförün üzerine yürüdü. Araya giren vatandaşlar, şahsı otobüsten indirdi. Ancak çılgına dönen şahıs bu kez otobüse zarar vermeye başladı. Bu sırada zanlının darbeleriyle otobüsün camı kırıldı. İçeride camın kenarında oturan yolcular ise olay anında büyük korku yaşadı. Otobüste yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Adnan Pacıoğlu "Şahıs eşi ve çocukları ile otobüse binmek istedi ve kart bastılar. Kart 10 yaşındaki çocuğundu ve kart bakiyesi yetersizdi. Ben de akbili otobüstekilerden sorun dedim. Adam para teklif etti bize, para almayınca 'niye almıyorsunuz herkes para alıyor' deyince 'para geçersiz' dedim. Otobüsün içinde benim üzerime yürümeye çalıştı yolcular bırakmadı. O esnada araçtan indi aşağıya, aracı darp etmeye başladı ön, arka camları yumruklamaya başladı. Bu sırada cam kırıldı. Bir yolcunun da kolu yaralandı. Kolu kanayan yolcu korkarak evine kaçtı. Bizimde can ve mal güvenliğimiz var bunun bir çaresi bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Halk otobüsüne parayla binemedi, şoföre sinirlenip camları kırdı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları 3. Sayfa
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır Güncel
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ozan Güven Selçuk Yöntem Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Okan Buruk Ünal Karaman Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Halk otobüsüne parayla binemedi, şoföre sinirlenip camları kırdı. - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 11:29:38. #1.15#
title