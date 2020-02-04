Halk otobüsüne çarpan otomobil hurdaya döndü
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Halk otobüsüne çarpan otomobil hurdaya döndü

Kayseri'de otomobilin durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.

04.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:37
Halk otobüsüne çarpan otomobil hurdaya döndü

'de otomobilin durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı Şeker mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. (30) yönetimindeki 07 AHD 970 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu alan 38 AB 117 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Ahmet G. ve otobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, otomobil çekici ile kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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