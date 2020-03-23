Halk otobüsüne alınmayınca önüne atladı ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağına rağmen halk otobüsüne binmek için önüne atladı.

ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağına rağmen halk otobüsüne binmek için önüne atladı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile birlikte halk otobüslerini kullanması da yasaklandı. Ücretsiz kullanım kartları da geçici olarak iptal edilen 65 yaş üstü vatandaşlar, otobüslere alınmadı. Zonguldak'ta bugün öğle saatlerinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 65 yaş üstünde olduğu iddiasıyla halk otobüsüne alınmadı. Otobüsün önüne atlayarak gitmesini engelleyen kadın, görevlilere de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA