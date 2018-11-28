Halk Otobüsünden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında
Sivas'ta, park halindeki halk otobüsünden para çalınması, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sivas'ta, park halindeki halk otobüsünden para çalınması, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki otobüs toplanma alanında, Hüseyin Çiftçi'ye ait park halindeki 58 H 0219 plakalı halk otobüsünden 40 lira çalındı.
Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çiftçi, olayı yaşı küçük 2 çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti. Çiftçi, görüntülerle birlikte polise başvurdu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Alandaki başka otobüslerden de hırsızlık yapıldığı öğrenildi.