Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2)
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Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2)

SERBEST BIRAKILDILARKarabük'te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı.

27.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:15
Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

'te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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