Halk otobüsünde unutulan 40 bin liralık altın sahibine teslim edildi
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Halk otobüsünde unutulan 40 bin liralık altın sahibine teslim edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Halk otobüsünde unutulan 40 bin liralık altın sahibine teslim edildi

MANİSA'da halk otobüsü sürücüsü Kasım Deren, düğün alışverişine çıkan ailenin aracında unuttuğu içinde 40 bin lira değerinde altın ve para olan çantayı, sahibine ulaştırdı.

MANİSA'da halk otobüsü sürücüsü Kasım Deren, düğün alışverişine çıkan ailenin aracında unuttuğu içinde 40 bin lira değerinde altın ve para olan çantayı, sahibine ulaştırdı.

Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı 45 D 0133 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Kasım Deren, son yolcusunu indirdikten sonra, aracını durdurup markete gitti. Geri döndüğünde ise, otobüsün arka koltuğunda çanta olduğunu fark etti. Deren, çantada altın ve para olduğunu fark edince, Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı'yı telefonla aradı. Bir süre sonra da çantayı unutan Havva Gürle, durağa gelip, durumu anlattı.  İçinde yaklaşık 40 bin TL değerindeki altın ile para olan çanta, Gürle'ye teslim edildi.

Sürücü Kasım Deren, "Biz otobüs şoförleri olarak insanların bize evlatlarını emanet ettiği kişileriz. Böyle şeylere tenezzül edecek insanlar değiliz" dedi.

Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı da "Aile bize ulaştıktan sonra teslim edeceğimizi söyledik. Kardeşini evlendirecekmiş, paralar emanet. Kırkbin lira civarında emanet para kaybolunca çok etkilenmiş. Bulunca çok sevindi. Şehir içi sürücülerimiz takdire şayan. Emanetlerini her zaman yerine ulaştırıyorlar" diye konuştu.

Çantası bulununca çok mutlu olan Havva Gürle (45) ise, "Allah razı olsun şoför beyden, sahip çıkmış. Kaybettiğimde çok üzülmüştüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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