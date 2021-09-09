HALK OTOBÜSÜNDE 'MASKE' KAVGASI
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HALK OTOBÜSÜNDE 'MASKE' KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga etti, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİVAS'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga etti, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Yiğitler-Kılavuz hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsünde bir kadın, maske takmayan diğer bir kadına tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüştü, iki kadın birbirine vurmaya başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.

HALK OTOBÜSÜNDE 'MASKE' KAVGASI
HALK OTOBÜSÜNDE 'MASKE' KAVGASI
HALK OTOBÜSÜNDE 'MASKE' KAVGASI
HALK OTOBÜSÜNDE 'MASKE' KAVGASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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