15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

14.10.2019 16:13

Geçen gün Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 1. sınıf öğrencisi kız, kampüs yakınında bulunan İstanbul Caddesi'nde cinsel tacize uğramıştı. Benzer bir olay Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir halk otobüsünde 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

HALK OTOBÜSÜNDEKİ KAMERADAN YAKALANDI

Olay, geçen hafta Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmek için halk otobüsüne binen 15 yaşındaki lise öğrencisi N.A., otobüste bir kişinin elle tacizine uğradı. N.A., polis merkezine giderek tacizci hakkında şikayette bulundu. Aracın durağa yaklaştığı sırada yanına gelen bir kişinin elle tacizine uğradığını, yaşadığı şokla tepki veremediğini belirten N.A., tacizde bulunan kişinin eşkali hakkında bilgi verdi. Soruşturma başlatan polis, halk otobüsünün güvenlik kameralarını inceledi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaptığı araştırma sonucu kimliğini belirlediği A.B.'yi, Çayırova'daki evine giderek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ISPARTA'DA ÜNİVERSİTELİ KIZ CİNSEL TACİZE UĞRAMIŞTI

Öte yandan, dün Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 1'inci sınıf öğrencisi kız, iddiaya göre saat 14.00 sıralarında kampüs yakınında bulunan İstanbul Caddesi'nde, cinsel tacize uğradı. Kimliği belirsiz tacizci kaçarken, kız öğrenci, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA