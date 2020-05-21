Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı

Adana'da toplu taşıma aracında bir genç kadının çantasından bin 300 lira çalan zanlı, şoför kapıyı kapatınca kaçamayıp yakalandı.

Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
21.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:20

Adana'da toplu taşıma aracında bir genç kadının çantasından bin 300 lira çalan zanlı, şoför kapıyı kapatınca kaçamayıp yakalandı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde bulunan Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişinden dönen ve eve gitmek için halk otobüsüne aracına binen Sebaha Topal (37), elindeki poşetlerle aracın ön kısmındaki koltuğa doğru ilerlerken, onu takip eden Ali A. da (40) kadının çantasının fermuarını açıp, el çabukluğuyla içindeki bin 300 lirayı alıp, arka tarafa doğru geçti.

Şahsın, çantasına sürtünerek temas ettiğini fark eden Topal, sırt çantasını kontrol ettiğinde de fermuarının açılıp, içindeki parasının da alındığını anlayınca durumu araç sürücüsüne bildirdi. Bunun üzerine şoför, kapıları kapattı. Yakalanacağını anlayan Ali A. da otobüsün arka kapısını tekmeleyip açmak istedi, ancak şoför ve diğer yolcuların müdahalesi ile yakalandı. Bu anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yenkesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında kemeriyle pantolonun arasına sıkıştırdığı bin 300 lira para da ele geçirildi. Yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan 13 ayrı suç kaydı bulunan Ali A.'nın, 2 ay önce de cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunda, "Bir süre önce cezaevinden çıktım. Acıkmıştım, param da olmayınca kadının çantasındaki parayı aldım. Çok pişmanım" dediği öğrenilen Ali A., sevk edildiği Adana Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Para da Sebaha Topal'a teslim edilirken, otobüs şoförünün aracında oluşan ufak çaplı hasarla ilgili olarak da şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı Haber
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ferzan Özpetek Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:20:45. #1.15#
title