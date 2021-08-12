HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ANI KAMERADA
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HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı otobüsten para çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı otobüsten para çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs park halindeyken içine giren kimliği belirsiz kişi, aracın ön kısmındaki kasadaki parayı çaldı. Bir süre sonra araca gelen şöför paranın kasada olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin şoför koltuğunda kimsenin olmamasını fırsat bilerek otobüse bindiği ve kasadaki kağıt paraları aldığı görülüyor.

Durumun bildirilmesi üszerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ANI KAMERADA
HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ANI KAMERADA
HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ANI KAMERADA
HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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