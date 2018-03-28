Halk Otobüsünde "Bebek Arabası Yasaktır" İbaresinin Yer Alması
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde özel bir halk otobüsünün arka kapısında, "bebek arabası yasaktır" ibaresinin bulunduğu etiketinin yer almasına ilişkin açıklama yaptı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde özel bir halk otobüsünün arka kapısında, "bebek arabası yasaktır" ibaresinin bulunduğu etiketinin yer almasına ilişkin açıklama yaptı.
Başkan Albayrak, yazılı açıklamasında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma sisteminde çocuklu kadınlara, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara pozitif ayrımcılık uygulandığını belirtti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarında bebek arabasının yasaklanmasının söz konusu olmadığını aktaran Albayrak, "Olay münferittir. Söz konusu araç sahada tespit edilmeye çalışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.