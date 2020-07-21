Halk otobüsünün camları, sinirden gözü dönen yolcu tarafından kırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halk otobüsünün camları, sinirden gözü dönen yolcu tarafından kırıldı

Kart bakiyesi biten yolcu şoföre para vermek isteyince, şoförün "Para kabul etmiyoruz" cevabı karşısında çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şoförün üstüne yürüyüp, otobüsün camlarını kırdı.

Halk otobüsünün camları, sinirden gözü dönen yolcu tarafından kırıldı
21.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:47

Esenyurt'ta bir şahıs ailesiyle bitlikte halk otobüsüne binen yolcu, kart bakiyesi yetersiz olunca para vermek istedi. Para alamayacağını söyleyen şoföre sinirlenen yolcu, otobüsün camını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.Olay geçtiğimiz gün Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs ailesiyle birlikte çocuğuna ait indirim kartıyla halk otobüsüne binmek istedi. Kart bakiyesi yetersiz olunca şoföre para vermek isteyen yolcu, 'para kabul etmiyoruz' cevabına sinirlendi. Şoför Adnan Pacıoğlu içerideki yolculardan İstanbul kart temin edebileceğini söyledi ancak sinirli yolcu şoförün üzerine yürüdü.

DİĞER YOLCULAR SAKİNLEŞTİREMEDİ

Araya giren vatandaşlar, şahsı otobüsten indirdi. Ancak çılgına dönen şahıs bu kez otobüse zarar vermeye başladı. Bu sırada zanlının darbeleriyle otobüsün camı kırıldı. İçeride camın kenarında oturan yolcular ise olay anında büyük korku yaşadı. Otobüste yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Halk otobüsün camları sinirden gözü dönen kadın tarafından kırıldı

YOLCULARDAN BİRİ YARALANDI

Yaşanan olayı anlatan Adnan Pacıoğlu "Şahıs eşi ve çocukları ile otobüse binmek istedi ve kart bastılar. Kart 10 yaşındaki çocuğundu ve kart bakiyesi yetersizdi. Ben de akbili otobüstekilerden sorun dedim. Adam para teklif etti bize, para almayınca 'niye almıyorsunuz herkes para alıyor' deyince 'para geçersiz' dedim. Otobüsün içinde benim üzerime yürümeye çalıştı yolcular bırakmadı. O esnada araçtan indi aşağıya, aracı darp etmeye başladı ön, arka camları yumruklamaya başladı. Bu sırada cam kırıldı. Bir yolcunun da kolu yaralandı. Kolu kanayan yolcu korkarak evine kaçtı. Bizimde can ve mal güvenliğimiz var bunun bir çaresi bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak Güncel
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı 3. Sayfa
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti Yaşam
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Yatay seyrini koruyan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yatay seyrini koruyan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Tuvana Türkay Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Halk otobüsünün camları, sinirden gözü dönen yolcu tarafından kırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 10:50:13. #1.14#
title