Halk otobüsü şoförünün kadını darbeden şüpheliye müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da bir kadını darbeden kişiye halk otobüsü şoförünün müdahale etmesi, aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'da bir kadını darbeden kişiye halk otobüsü şoförünün müdahale etmesi, aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesine ait Antalya Ulaşım A.Ş'nin şehir içinde hizmet veren 07 AU 336 plakalı otobüsün şoförü Barış Aytar, seyir halindeyken Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yol kenarında bir kadının darbedildiğini gördü.

Durdurduğu otobüsten inen Aytar, kadını darbeden kişiye müdahale etmeye başladı. Bu sırada bunu fırsat bilen kadın, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Şüphelinin arkadaşı da Aytar'a saldırmak istedi. Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine Aytar, olay yerinden ayrıldı.

Darbedilen kadının kurtarılma anı ve sonrası otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü Barış Aytar, yaptığı açıklamada, bir kadının darbedildiğini görünce hiç tereddüt etmeden olaya müdahale ettiğini söyledi.

Kadını zarar görmeden kurtarmak istediğini anlatan Aytar, "Bana bıçak çektiler panikledim ve kimsenin zarar görmesini istemedim. Kadını tanımıyorum. Karakola giderek her iki kişiden de şikayetçi oldum. Aynı olay yine başıma gelse hiç tereddüt etmeden müdahale ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam