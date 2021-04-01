Halk otobüsü şoförünün kadını darbeden şüpheliye müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halk otobüsü şoförünün kadını darbeden şüpheliye müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Halk otobüsü şoförünün kadını darbeden şüpheliye müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da bir kadını darbeden kişiye halk otobüsü şoförünün müdahale etmesi, aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'da bir kadını darbeden kişiye halk otobüsü şoförünün müdahale etmesi, aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesine ait Antalya Ulaşım A.Ş'nin şehir içinde hizmet veren 07 AU 336 plakalı otobüsün şoförü Barış Aytar, seyir halindeyken Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yol kenarında bir kadının darbedildiğini gördü.

Durdurduğu otobüsten inen Aytar, kadını darbeden kişiye müdahale etmeye başladı. Bu sırada bunu fırsat bilen kadın, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Şüphelinin arkadaşı da Aytar'a saldırmak istedi. Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine Aytar, olay yerinden ayrıldı.

Darbedilen kadının kurtarılma anı ve sonrası otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü Barış Aytar, yaptığı açıklamada, bir kadının darbedildiğini görünce hiç tereddüt etmeden olaya müdahale ettiğini söyledi.

Kadını zarar görmeden kurtarmak istediğini anlatan Aytar, "Bana bıçak çektiler panikledim ve kimsenin zarar görmesini istemedim. Kadını tanımıyorum. Karakola giderek her iki kişiden de şikayetçi oldum. Aynı olay yine başıma gelse hiç tereddüt etmeden müdahale ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Caner Erkin İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Gemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halk otobüsü şoförünün kadını darbeden şüpheliye müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:14:41. #1.14#
title