Halk Otobüsü Şoförü Yolcuları "Hoşgeldiniz" Diyerek Karşılıyor

Samsun'da her gün yüzlerce yolcu taşıyan halk otobüsü şoförü, otobüse binenleri "hoşgeldiniz' diyerek karşılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (SAMULAŞ) ait halk otobüsünde 6 yıldır şoförlük yapan Kadir Öz (35), yolcuları tarafından çok seviliyor.

Samsun'da en uzun hat olarak sayılan Belediyeevleri Mahallesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasında her gün yüzlerce yolcu taşıyan Öz, her yolcuyu "hoşgeldiniz" diyerek karşılıyor. Otobüse ilk kez binen vatandaşlar ise şoförün yaklaşımını gülümseyerek karşılıyor.

Otobüs şoförü Kadir Öz, AA muhabirine, işini çok severek yaptığını belirterek, otobüse binen her yolcunun kendisinin misafiri olduğunu söyledi.

Otobüse binen yolcuları güler yüzle karşılamanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Öz, "İnsanlara 'hoşgeldiniz' demek beni yormuyor aksine daha çok mutlu ediyor. İnsanlar otobüse binerek seyahat ederken mutlu gitsin gelsin istiyorum. Onları otobüse binerken gülümseyerek karşılamak ve 'hoşgeldiniz' demek insana verdiğimiz önemi gösteriyor." diye konuştu.

"Kendi kendime, 'Acaba beni nereden tanıyor ?' dedim"

Yolculardan Ahmet Kaya, Kadir Öz'ün kullandığı otobüse ilk kez bindiğini, kendisine "hoşgeldiniz"' dediğinde şaşırdığını belirterek, "Kendi kendime, 'Acaba beni nereden tanıyor ?' dedim. Sonra öğrendim ki tüm yolcuları böyle karşılıyormuş, gerçekten çok mutlu oldum." ifadesinde bulundu.

Otobüsü sürekli kullanan üniversite öğrencileri ise okula gitmek için sabahları özellikle Kadir Öz'ün kullandığı otobüsü beklediklerini belirterek, "Moralimiz bozuk olduğunda bile bizi mutlu ediyor. Okulda final ve vize günlerini bile takip edip, sadece 'hoşgeldiniz' ifadesinin yanı sıra bize sınav günleri başarılar dilemesi de bizleri neşelendiriyor." dedi.

Teşekkür telefonları arttı

SAMULAŞ Operasyon Müdürü Sevilay Germi Telci ise SAMULAŞ'a bağlı 111 otobüs ve 141 otobüs şoförü olduğunu söyledi.

Yolcu memnuniyeti için çeşitli projeler yaptıklarını aktaran Telci, şöyle devam etti:

"Otobüslerimizde şoförlerimizden her gün 'merhaba' ile vatandaşları karşılamalarını istedik. Ama sürücülerimizden bazıları buna eklemeler yaptı. Kadir Öz ve Şafak Bayram sürücülerimizin yolcularımıza 'nasılsınız, hoşgeldiniz' diyerek karşılamaya başlaması yolcular arasında sevilmeye başladı. Çok sık teşekkür mesajları almaya başladık, çağrı merkezimize genelde gelen telefonlar şikayet üzerine yoğunlaşmışken şimdi teşekkür telefonları ve mailleri almak bizi de mutlu etti."