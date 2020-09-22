Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (2)
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Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (2)

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBursa'da, halk otobüsü şoförü İzzet Ç.'nin (42), araca maskesiz bindiği için Savaş B. (30) ile tartıştığı ve bıçakla saldırdığı anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (2)
22.09.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:39

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da, halk otobüsü şoförü İzzet Ç.'nin (42), araca maskesiz bindiği için Savaş B. (30) ile tartıştığı ve bıçakla saldırdığı anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nca basına servis edilen görüntülerde; İzzet Ç.'nin, maskesiz olarak otobüse binen Savaş B.'yi uyardığı, Savaş B.'nin maskesini takarak otobüse bindiği, yaşanan tartışmada Savaş B.'nin şoföre tokat attığı, İzzet Ç. polisi aradığı sırada Savaş B.'nin bıçakla şoför kabininin yanına geldiği ve kardeşinin Savaş B.'ye engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı. 

Muammer İRTEM/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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