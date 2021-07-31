Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi

Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bebek, aracın şoförü tarafından ambulansa yetiştirildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bebek, aracın şoförü tarafından ambulansa yetiştirildi. Hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alınırken, o anlar araç içi kameraya yansıdı. 

Ereğli ilçesinde dün özel halk otobüsüne binen kadın, birlikte seyahat ettiği 1 yaşındaki yeğeni E.A.'nın nefes almadığını söyleyerek ağlamaya başladı. Kadın otobüs şoförü Hamit Yavuz'un yanına giderek, kendilerini hastaneye götürmelerini istedi. Yavuz duraklarda durmadan hastaneye doğru yola çıktı. Bu sırada otobüste bulunan bir yolcu, 112 Acili arayarak durumu bildirdi. Otobüs şoförü Hamit Yavuz, E.A.'yı Kışla Mahallesi Sanayi kavşağında karşılaştığı 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan E.A. özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İnsanlık görevini yaptığını belirten Hamit Yavuz, "Son duraktan çocuk ile otobüse bindi. Bir müddet sonra "Abi çocuğum nefes almıyor. Ne olur beni hastaneye yetiştir" diye bağırdı. Ben de ona dayanarak dörtlüler ve farları yakıp tam gaz giderken yanımdaki diğer yolcu da ambulans ile irtibat haline geçti. Sürekli olarak ambulansa nerede olduğumuzu bilgilendirdi. Sanayi girişinde ambulansa çocuğu teslim ettim. Yolcu almaksızın çocuğu ambulansa yetiştirdim" dedi.

Bu arada halk otobüsünde yaşananlar araç içi kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocuğun fenalaştığı, halasının ağlayarak şoförden yardım istediği, bir başka yolcunun çocuk ile kadına yardım etmeye çalıştığı, Hamit Yavuz'un duraklarda bekleyen yolcuları almadan yoluna devam ettiği ve çocuğu sağlık ekibine teslim ettiği görüldü.


Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi
Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mehmet Özhaseki Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Prens William Yiğit Marcus Aral
Spor Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:16:53. #1.14#

title