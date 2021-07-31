Halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu ambulansa yetiştirdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bebek, aracın şoförü tarafından ambulansa yetiştirildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bebek, aracın şoförü tarafından ambulansa yetiştirildi. Hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alınırken, o anlar araç içi kameraya yansıdı.

Ereğli ilçesinde dün özel halk otobüsüne binen kadın, birlikte seyahat ettiği 1 yaşındaki yeğeni E.A.'nın nefes almadığını söyleyerek ağlamaya başladı. Kadın otobüs şoförü Hamit Yavuz'un yanına giderek, kendilerini hastaneye götürmelerini istedi. Yavuz duraklarda durmadan hastaneye doğru yola çıktı. Bu sırada otobüste bulunan bir yolcu, 112 Acili arayarak durumu bildirdi. Otobüs şoförü Hamit Yavuz, E.A.'yı Kışla Mahallesi Sanayi kavşağında karşılaştığı 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan E.A. özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İnsanlık görevini yaptığını belirten Hamit Yavuz, "Son duraktan çocuk ile otobüse bindi. Bir müddet sonra "Abi çocuğum nefes almıyor. Ne olur beni hastaneye yetiştir" diye bağırdı. Ben de ona dayanarak dörtlüler ve farları yakıp tam gaz giderken yanımdaki diğer yolcu da ambulans ile irtibat haline geçti. Sürekli olarak ambulansa nerede olduğumuzu bilgilendirdi. Sanayi girişinde ambulansa çocuğu teslim ettim. Yolcu almaksızın çocuğu ambulansa yetiştirdim" dedi.

Bu arada halk otobüsünde yaşananlar araç içi kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocuğun fenalaştığı, halasının ağlayarak şoförden yardım istediği, bir başka yolcunun çocuk ile kadına yardım etmeye çalıştığı, Hamit Yavuz'un duraklarda bekleyen yolcuları almadan yoluna devam ettiği ve çocuğu sağlık ekibine teslim ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe