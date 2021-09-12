Halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Haberler
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Halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bingöl'de halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren kızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi.

Bingöl'de halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren kızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi. O anlar da araç içi kamerasına yansıdı.

Bingöl'de SS 18 No'lu Şehir İçi Hat Minibüsleri Kooperatifinde çalışan 12 M 0028 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Avar, 9 Eylül 2021 günü saat 07.39'da Kültür Kavşağındayken aracındaki 17 yaşlarındaki yolculardan biri baygınlık geçirdi. Diğer yolcuların söylemesi üzerine sürücü Mehmet Avar, zamanla yarışarak baygınlık geçiren kızı hastaneye yetiştirdi. Diğer yolcular ise kızın dilinin boğazına kaçmaması için büyük çaba sarf etti. Sürücü Avar, birkaç dakika içinde baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmeyi başarırken, o anlar araç içi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Baygınlık geçiren yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

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Haber: Halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Haberler
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