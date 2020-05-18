Halk otobüsü şoförü aracını temizlerken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgileye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde ilçede yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünü evinin önünde temizleyen Faruk Çelikkol (49) bir anda yere düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çelikkol, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çelikkol'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA