Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu

03.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:33

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında farklı bir etkinliğe imza atarak Türk Kızılayının düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Türk Kızılayının 'Anne, Baba, Abla, Abi, Oğul; Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışçısı olalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımseverlik kanımızda var' sloganı ile düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı. Büyükşehir Ulaşım AŞ'nin Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında destek verdiği kampanya Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerinde gerçekleşti. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren Büyükşehir Ulaşım A.Ş. personeli büyük takdir topladı. Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgut Özkan, Türk Kızılayı'nın kampanyasına 3. kez destek verdiklerini açıklayarak, duyarlı davranışlarından dolayı kampanyaya katılan tüm personele teşekkür etti.



Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'de çalışan başarılı personel için ödül töreni düzenlendi. Gerek otobüslerde sürücü olarak çalışan gerekse şirket içinde başarılı performanslarıyla dikkat çeken personele ödülleri Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgut Özkan tarafından verildi. Çalışanlara teşekkür eden Özkan, Büyükşehir Ulaşım AŞ. Ailesi olarak Denizli halkına güler yüzle hizmet vermeye devam ettiklerini vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA