: Halk otobüsü şarampole devrildi

05.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:36

Erzurum'da karlı yolda kontrolden çıkan halk otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde devrildi. Olayda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda 112 ve AFAD ekibi sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu