Halk Otobüsü Motosiklete Çarptı: 2 Ölü

Samsun'da halk otobüsünün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan S. (53) idaresindeki 55 AR 026 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta rampa yukarı çıkarken çarptığı Murat Tuna (30) idaresindeki 34 BH 1484 plakalı motosikleti altına alıp bir süre sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Bayram Odabaş (23) ise ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı genç de saat 21.30'da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)