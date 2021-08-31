Halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
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Halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde önündeki tümsek sebebiyle yavaşlayan minibüse, arkadan gelen halk otobüsü çarptı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde önündeki tümsek sebebiyle yavaşlayan minibüse, arkadan gelen halk otobüsü çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden Tuncay G. idaresindeki 41 YT 623 plakalı Volkswagen marka minibüs, yoldaki tümsek sebebiyle yavaşladı. Arkadan gelen ve minibüsün yavaşladığını fark edemeyen Muhammet Y. yönetimindeki 41 BR 324 plakalı halk otobüsü, minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste yolcu olarak bulunan Gökhan G. yaralandı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
Halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
Halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
Halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
Halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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