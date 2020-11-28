Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

28.11.2020 22:22 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:26
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

NİĞDE'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

NİĞDE'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Niğde Evleri Otağ Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlmasının başladığı saatlerde Ömer K. yönetimindeki 51 H 0026 plakalı halk otobüsü, Yavuz Ç.'nin kullandığı 51 ABA 644 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.Kaza sırasında halk otobüsünde yolcu olmadığı bildirildi.

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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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