Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Özel Halk Otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak'ta Özel Halk Otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, tır parkı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 67 AJ 306 plakalı halk otobüsü sürücüsü ile 67 AB 530 otomobil sürücüsü ile çapıştı. Kaza çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Şenol Altun yaralandı. Yaralı Şenol Altun başka bir araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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